Cue Biopharma Aktie
WKN DE: A2JAT5 / ISIN: US22978P1066
|
12.02.2026 14:29:51
Cue Biopharma Names Lucinda Warren Chief Financial And Business Officer
(RTTNews) - Cue Biopharma, Inc. (CUE), on Thursday announced the appointment of Lucinda Warren as Chief Financial and Business Officer, effective February 9.
Warren has served as Chief Business Officer since September 2024.
Warren brings more than 30 years of experience in the pharmaceutical and biotechnology sectors.
Prior to joining Cue Biopharma, Lucinda served as Vice President of Business Development for Neuroscience and Japan Regionally at Johnson & Johnson from 2014 to 2024.
Company executives said the expanded role is expected to support strategic execution and business growth as Cue advances CUE-401 toward clinical development.
Cue Biopharma is currently trading 4.65% lesser at $0.3217 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cue Biopharma Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cue Biopharma Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cue Biopharma Inc Registered Shs
|0,25
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.