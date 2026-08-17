Cue Biopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cue Biopharma äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 24,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cue Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -2,700 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at