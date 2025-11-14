Cue Biopharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cue Biopharma lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cue Biopharma -0,170 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,63 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at