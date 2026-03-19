Cue Biopharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cue Biopharma hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1288,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Cue Biopharma vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,280 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 27,47 Millionen USD gegenüber 9,29 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at