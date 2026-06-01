Culico Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Culico Metals hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Culico Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at