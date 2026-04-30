Cullen-Frost Bankers Aktie
WKN: 906913 / ISIN: US2298991090
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30.04.2026 15:09:42
Cullen Frost Bankers Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Cullen Frost Bankers (CFR) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $169.32 million, or $2.65 per share. This compares with $149.25 million, or $2.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $438.52 million from $416.22 million last year.
Cullen Frost Bankers earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $169.32 Mln. vs. $149.25 Mln. last year. -EPS: $2.65 vs. $2.30 last year. -Revenue: $438.52 Mln vs. $416.22 Mln last year.
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