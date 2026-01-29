Cullen-Frost Bankers Aktie
WKN: 906913 / ISIN: US2298991090
|
29.01.2026 15:17:15
Cullen Frost Bankers Q4 Income Rises
(RTTNews) - Cullen Frost Bankers (CFR) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $164.58 million, or $2.56 per share. This compares with $153.18 million, or $2.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $448.70 million from $413.51 million last year.
Cullen Frost Bankers earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.58 Mln. vs. $153.18 Mln. last year. -EPS: $2.56 vs. $2.36 last year. -Revenue: $448.70 Mln vs. $413.51 Mln last year.
