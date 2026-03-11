Cullinan Management: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cullinan Management hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,360 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cullinan Management ein Ergebnis je Aktie von -2,780 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at