11.03.2026 06:31:29
Cullinan Management: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cullinan Management hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,360 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cullinan Management ein Ergebnis je Aktie von -2,780 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
