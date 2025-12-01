Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Cullinan Management Aktie

WKN DE: A2QL3C / ISIN: US2300311063

01.12.2025 14:06:38

Cullinan Therapeutics Announces Fast Track Designation For CLN-049

(RTTNews) - Cullinan Therapeutics (CGEM) announced that the FDA has granted Fast Track designation to CLN-049 for the treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukemia. The company said data from the Phase 1 clinical trial of CLN-049 will be presented at the upcoming 67th American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition in an oral presentation on December 8.

Jeffrey Jones, Chief Medical Officer, Cullinan Therapeutics, said: "This regulatory milestone provides important momentum for development, and we look forward to collaborating closely with the FDA to rapidly advance CLN-049 for patients who desperately need more effective therapies."

Shares of Cullinan Therapeutics are up 2% in pre-market trade on Monday.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Cullinan Management Inc Registered Shs 11,11 -2,29% Cullinan Management Inc Registered Shs

