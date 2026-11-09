Cullman Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cullman Bancorp hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Cullman Bancorp im vergangenen Quartal 6,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cullman Bancorp 6,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at