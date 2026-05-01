Cullman Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cullman Bancorp hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at