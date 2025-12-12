Culp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Culp hat am 10.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Culp ein EPS von -0,450 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,2 Millionen USD – eine Minderung von 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at