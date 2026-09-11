Culp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Culp hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Culp -0,020 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Culp im vergangenen Quartal 54,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Culp 50,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at