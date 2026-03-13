|
Culp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Culp hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 52,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
