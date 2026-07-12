Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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12.07.2026 15:57:47
Culture shift needed to curb controlling shareholders’ ‘long shadow’, boost investor confidence
The stewardship of majority owners and vital discipline provided by minority investors must be championedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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