Cumberland Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cumberland Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 98,43 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cumberland Pharmaceuticals 10,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at