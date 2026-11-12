Cumberland Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cumberland Pharmaceuticals hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 5,07 USD. Im letzten Jahr hatte Cumberland Pharmaceuticals einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Cumberland Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at