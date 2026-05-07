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07.05.2026 06:31:29
Cumberland Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cumberland Pharmaceuticals hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cumberland Pharmaceuticals 9,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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