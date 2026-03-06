Cumberland Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cumberland Pharmaceuticals hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,190 USD. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Cumberland Pharmaceuticals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 44,52 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 37,87 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at