Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
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05.05.2026 13:34:49
Cummins Inc. Profit Drops In Q1
(RTTNews) - Cummins Inc. (CMI) revealed earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $654 million, or $4.71 per share. This compares with $824 million, or $5.96 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $8.398 billion from $8.174 billion last year.
Cummins Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $654 Mln. vs. $824 Mln. last year. -EPS: $4.71 vs. $5.96 last year. -Revenue: $8.398 Bln vs. $8.174 Bln last year.
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