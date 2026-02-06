|
Cummins India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cummins India lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 17,53 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,15 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,96 Milliarden INR umgesetzt.
