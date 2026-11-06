Cummins India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cummins India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,45 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cummins India 33,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at