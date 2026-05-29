Cummins India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cummins India gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,43 INR. Im Vorjahresviertel waren 19,10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,11 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,70 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 85,20 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 72,15 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cummins India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,43 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 103,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at