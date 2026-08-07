Cummins India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cummins India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,79 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,26 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at