Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
17.02.2026 16:15:56
Cummins Offers $500 Incentive For Emissions Recall On Ram Diesel Trucks
(RTTNews) - Cummins Inc. (CMI) announced on Tuesday that it is providing a $500 prepaid Mastercard to eligible owners of 2013-2018 Ram 2500 and 3500 trucks who complete Emissions Recall 67A.
The recall involves a no-cost software update to reduce nitrogen oxide emissions without affecting vehicle performance.
For a limited time, the first 750 participants to complete the recall by March 31, 2026, will receive $1,000. The $500 incentive remains available through May 31, 2026. Participants must submit claims by June 21, 2026.
The update also includes an extended warranty on select emissions components.
CMI is currently trading at $591.71, down $9.21 or 1.53 percent on the New York Stock Exchange.
