Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
05.02.2026 14:58:27
Cummins Q4 Earnings Up; Guides FY26
(RTTNews) - Cummins Inc. (CMI), a power technology company, on Thursday reported its net income increased in the fourth quarter compared with the previous year.
For the fourth quarter, net income attributable to the company increased to $593 million from $418 million in the previous year.
Earnings per share were $4.27 versus $3.02 last year.
On average, 11 analysts had expected the company to report $5.02 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
EBITDA jumped to $1.15 billion from $1.02 billion in the previous year.
Operating income rose to $813 million from $732 million in the prior year.
Net sales increased to $8.54 billion from $8.45 billion in the previous year.
Further, the company expected full-year 2026 revenue growth of 3% to 8% and EBITDA margins of 17% to 18% of sales.
In the pre-market trading, Cummins is 0.06% higher at $605.65 on the New York Stock Exchange.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
|
05.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cummins Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|464,20
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.