Cummins: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cummins äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at