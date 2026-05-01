Cumulus Media A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cumulus Media A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cumulus Media A ein Ergebnis je Aktie von -1,880 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cumulus Media A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 164,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 187,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at