Cumulus Media A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cumulus Media A äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Cumulus Media A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,560 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Cumulus Media A mit einem Umsatz von insgesamt 188,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,96 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,550 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -16,790 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 741,70 Millionen USD – eine Minderung um 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 827,08 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at