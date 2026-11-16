|
16.11.2026 06:31:29
Cuorips: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cuorips hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren -34,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 50,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 52,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cuorips 107,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!