Cuorips: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cuorips hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren -34,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 50,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 52,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cuorips 107,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at