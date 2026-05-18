Cuorips: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cuorips hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -35,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cuorips ein EPS von -3,940 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,1 Millionen JPY, gegenüber 148,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 96,58 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 124,540 JPY gegenüber -80,520 JPY im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 212,33 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cuorips einen Umsatz von 175,21 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at