Cuorips: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cuorips lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 38,48 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -24,690 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,6 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at