Cupid: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cupid hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cupid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 844,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at