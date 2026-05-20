Cupid Trades Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cupid Trades Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Cupid Trades Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,400 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,240 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at