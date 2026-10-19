Cupid Trades Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cupid Trades Finance lud am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Cupid Trades Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,460 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at