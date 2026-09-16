Cuprina Prices 4.32 Mln Share Offering At $1.15/shr

(RTTNews) - Cuprina Holdings (Cayman) Ltd. (CUPR), a biomedical company, on Wednesday announced the pricing of its public offering of 4.32 million Class A ordinary shares at $1.15 per share.

The offering is expected to close on or about September 17.

The company said that the offering is expected to generate gross proceeds of about $4.97 million.

The company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to an additional 648,373 shares at the offering price.

If the option is fully exercised, gross proceeds are expected to increase to about $5.72 million.

In the pre-market trading, Cuprina Holdings is 48.81% lesser at $1.5000 on the Nasdaq.