Cuprina a Aktie
WKN DE: A407SV / ISIN: KYG2592E1026
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16.09.2026 14:56:33
Cuprina Prices 4.32 Mln Share Offering At $1.15/shr
(RTTNews) - Cuprina Holdings (Cayman) Ltd. (CUPR), a biomedical company, on Wednesday announced the pricing of its public offering of 4.32 million Class A ordinary shares at $1.15 per share.
The offering is expected to close on or about September 17.
The company said that the offering is expected to generate gross proceeds of about $4.97 million.
The company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to an additional 648,373 shares at the offering price.
If the option is fully exercised, gross proceeds are expected to increase to about $5.72 million.
In the pre-market trading, Cuprina Holdings is 48.81% lesser at $1.5000 on the Nasdaq.
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