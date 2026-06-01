Cura Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cura Technologies hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Cura Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,520 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cura Technologies -2,320 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at