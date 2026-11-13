Cura Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cura Technologies äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Cura Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cura Technologies 1,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at