WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.07.2026 10:35:20
Curacao's trailblazing doctor at the World Cup
Suzanne Huurman is the only female chief doctor at the 2026 World Cup. Her work is inspiring change in men's football.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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