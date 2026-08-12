Aurora Aktie
WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11
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12.08.2026 07:19:01
Curaleaf Just Announced a Hostile Takeover Bid for Aurora Cannabis. Here’s What This Means for Investors.
Marijuana’s effect on most humans is to make them more mellow and content. So it felt a little out of character when U.S. cannabis company Curaleaf (OTC:CURLF) launched a hostile takeover bid for its Canadian peer, Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB) on Tuesday. Curaleaf’s attempt is ambitious. Let’s take a look at what it’s offering, and how its play might affect investors in both companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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