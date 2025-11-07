Curaleaf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Curaleaf hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 441,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 450,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at