Curaleaf Swings To Q2 Profit On Higher Revenue

(RTTNews) - Curaleaf Holdings, Inc. (CURA, CURLF) reported a profit for the second quarter, compared to a loss a year ago, as revenue increased 10% on continued growth in both its domestic and international businesses.

Curaleaf Holdings second-quarter net income attributable to the company of $12.5 million or $0.05 per share, compared with a net loss of $53.2 million or $0.24 per share in the prior-year quarter.

Net revenue for the quarter increased 10% to $340.1 million from $310.6 million a year ago, driven by 7% growth in the domestic business and 26% growth internationally.

Gross margin improved to 50% from 49.3%.