Curaleaf Aktie
WKN DE: A2N8GY / ISIN: CA23126M1023
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05.08.2026 22:14:34
Curaleaf Swings To Q2 Profit On Higher Revenue
(RTTNews) - Curaleaf Holdings, Inc. (CURA, CURLF) reported a profit for the second quarter, compared to a loss a year ago, as revenue increased 10% on continued growth in both its domestic and international businesses.
Curaleaf Holdings second-quarter net income attributable to the company of $12.5 million or $0.05 per share, compared with a net loss of $53.2 million or $0.24 per share in the prior-year quarter.
Net revenue for the quarter increased 10% to $340.1 million from $310.6 million a year ago, driven by 7% growth in the domestic business and 26% growth internationally.
Gross margin improved to 50% from 49.3%.
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