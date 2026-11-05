Curaleaf vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Curaleaf hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Curaleaf einen Umsatz von 441,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at