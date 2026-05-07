Curaleaf: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Curaleaf hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,12 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Curaleaf -0,120 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 444,8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 444,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at