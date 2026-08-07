Curaleaf zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Curaleaf hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 435,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 470,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at