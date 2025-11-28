Curasight A-S Bearer and-or registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Curasight A-S Bearer and-or registered hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Curasight A-S Bearer and-or registered ein Ergebnis je Aktie von -0,200 DKK vermeldet.

Redaktion finanzen.at