Curasight A-S Bearer and-or registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Curasight A-S Bearer and-or registered hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Curasight A-S Bearer and-or registered ein Ergebnis je Aktie von -0,200 DKK vermeldet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
