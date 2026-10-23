Curbline Pptys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Curbline Pptys hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Curbline Pptys noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Curbline Pptys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 294,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at