Curbline Pptys: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Curbline Pptys hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach -0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 49,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at