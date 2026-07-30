Curbline Pptys zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Curbline Pptys hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Curbline Pptys 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Curbline Pptys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 41,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at