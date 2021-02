CureVac-Aktie zieht vorbörslich an: CureVac beschafft sich 450 Millionen US-Dollar aus Kapitalerhöhung

Ausgegeben wurden fünf Millionen Aktien zum Ausgabepreis von je 90 Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

CureVac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Der Pharmariese Bayer und CureVac gaben am Montag bekannt, dass sie eine bereits Anfang Januar geschlossene Kooperation erweitert haben. 2022 will Bayer 160 Millionen Dosen herstellen, im zweiten Jahr mehr. Angestrebt wird der Start schon Ende 2021.

Der Impfstoff wird von CureVac derzeit noch entwickelt. Es basiert wie die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auf sogenannter "messenger RNA" (Boten-RNA). CureVac hofft durch die Kooperation mit Bayer, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können. Neben Bayer gibt es weitere Kooperationspartner, etwa Wacker Chemie aus München und Rentschler Biopharma aus Laupheim (Kreis Biberach).

Im vorbörslichen Handel geht es für die CureVac-Aktie an der NASDAQ zeitweise um 4,19 Prozent nach oben auf 95,51 US-Dollar.

